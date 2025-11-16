Бывший СССР
На Украине пожаловались на уже шестую по счету тактику России при атаках по энергосистеме

Рябцев: Россия применяет шестую тактику для атак по энергосистеме Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии «Би-би-си» пожаловался на то, что Россия постоянно меняет тактику при атаках по украинской энергетической системе.

«Они постоянно меняют тактику. На моем счету это уже шестая тактика РФ, которую она применяет. Две ее основные составляющие: попытки нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и второе — это попытка отделить от объединенной энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей», — отметил специалист.

Рябцев пояснил, что российские войска наносят удары по одному энергообъекту десятками беспилотников и баллистическими ракетами, которые украинской противовоздушной обороне крайне трудно сбивать.

Кроме того, в последние месяцы Россия модифицировала ударные дроны, увеличив их боевую часть, а также усовершенствовала способность ракет уклоняться от ПВО.

Ранее издание Foreign Affairs писало, что будущая зима может стать «самой суровой» и решающей для Украины. Власти этой страны больше не способны обеспечить электроэнергией государство на фоне ударов ВС России, считают журналисты.

