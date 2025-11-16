МИД Турции заявил о последствиях поддержки Украины для Европы

Фидан: Украинский конфликт обходится Европе в €1 трлн совокупных расходов

Антироссийские санкции привели к последствиям для Европы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает A haber.

По его словам, Европа не является активной стороной в конфликте, но постоянно финансирует Киев. «Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — указал он на потери.

Как уточнил дипломат, речь идет об 1 триллионе евро совокупных расходов.

Ранее министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис заявил, что у Европейского союза нет альтернативного плана по финансированию Украины, если Бельгия не согласится использовать замороженные российские активы для этой цели.