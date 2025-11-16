Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 16 ноября 2025Мир

МИД Турции заявил о последствиях поддержки Украины для Европы

Фидан: Украинский конфликт обходится Европе в €1 трлн совокупных расходов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Антироссийские санкции привели к последствиям для Европы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает A haber.

По его словам, Европа не является активной стороной в конфликте, но постоянно финансирует Киев. «Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — указал он на потери.

Как уточнил дипломат, речь идет об 1 триллионе евро совокупных расходов.

Ранее министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис заявил, что у Европейского союза нет альтернативного плана по финансированию Украины, если Бельгия не согласится использовать замороженные российские активы для этой цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград

    Опубликованы кадры последствий прилета беспилотника по дому в Волгограде

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе

    ВСУ атаковали еще один российский город

    На Украине пожаловались на нехватку техники для уничтожения ракет

    Россиянка упала в обморок во время концерта Эмре Алтуга

    МИД Турции заявил о последствиях поддержки Украины для Европы

    Конгрессмен заинтересовался перепиской Эпштейна о секс-компромате на Трампа в руках Путина

    В российском городе после падения обломков беспилотника загорелась квартира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости