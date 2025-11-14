Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 14 ноября 2025Мир

В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

Пиерракакис: У ЕС нет плана по финансированию Украины без активов России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

У Европейского союза (ЕС) нет альтернативного плана по финансированию Украины, если Бельгия не согласится использовать замороженные российские активы для этой цели. Об этом заявил министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис в интервью Bloomberg TV.

«Мы в настоящее время обсуждаем другой план, так что пока не дошли до этого (...). Наше решение должно быть юридически выверенным. Мы надеемся, что оно будет реализовано скорее на европейском уровне, чем на национальном, в частности, в вопросе взаимного распределения долга по активам», — сказал министр.

Так Пиерракакис ответил на вопросы о том, какие действия предпримет Евросоюз, если Бельгия не даст согласие на изъятие активов и есть ли в таком случае у сообщества запасной план. Он добавил, что страны — участницы объединения должны приложить усилия и «уговорить Брюссель, предоставив ему необходимые гарантии».

Ранее глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил, что Евросоюзу стоит прислушаться к опасениям Бельгии по поводу использования замороженных российских активов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Названы признаки грядущей отставки Сырского

    Запуск «Кинжала» сняли на видео из кабины самолета

    Дело Долиной назвали опасным для рынка жилья

    В подмосковном SPA-комплексе произошел масштабный пожар

    В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости