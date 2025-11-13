ЕС призвали прислушаться к опасениям Бельгии по российским активам

Минфин Нидерландов: ЕС стоит прислушаться к опасениям Бельгии по активам РФ

Европейскому союзу стоит прислушаться к опасениям Бельгии по поводу использования замороженных российских активов. Об этом заявил министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, передает Reuters

Глава Минфина выступил с призывом перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.

Во-первых, Бельгия хотела бы устранить угрозу наложения вето на санкции Европейского союза (ЕС) со стороны Венгрии или другой страны, чтобы активы нельзя было разморозить быстро. Во-вторых, другие страны Евросоюза должны предоставить финансовые гарантии по кредиту Украине в том случае, если Россия «потребует вернуть свои активы после завершения конфликта». И в третьих, Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС в качестве гарантии кредита.