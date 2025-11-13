Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 13 ноября 2025Мир

ЕС призвали прислушаться к опасениям Бельгии по российским активам

Минфин Нидерландов: ЕС стоит прислушаться к опасениям Бельгии по активам РФ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: European Union / Wikimedia

Европейскому союзу стоит прислушаться к опасениям Бельгии по поводу использования замороженных российских активов. Об этом заявил министр финансов Нидерландов Элко Хайнен, передает Reuters

Глава Минфина выступил с призывом перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.

Во-первых, Бельгия хотела бы устранить угрозу наложения вето на санкции Европейского союза (ЕС) со стороны Венгрии или другой страны, чтобы активы нельзя было разморозить быстро. Во-вторых, другие страны Евросоюза должны предоставить финансовые гарантии по кредиту Украине в том случае, если Россия «потребует вернуть свои активы после завершения конфликта». И в третьих, Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС в качестве гарантии кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    В России на грани банкротства оказались тысячи перевозчиков

    В России зависший над высоткой вертолет сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости