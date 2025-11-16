Экономика
06:52, 16 ноября 2025

Финансист предсказал увеличение госдолга США на 17 триллионов долларов при Трампе

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью бразильской газете O Globo предсказал увеличение госдолга США на 17 триллионов долларов при нынешнем американском президенте Дональде Трампе.

По мнению финансиста, экономическая политика главы государства и принятый закон о расходах, так называемый «Большой красивый законопроект» One Big Beautiful Bill Act, могут привести к росту госдолга с 38 до 55 триллионов.

Далио указал, что рост госдолга спровоцирует долговой и валютный кризис. Так, выплаты по процентам станут такими высокими, что придется сокращать остальные статьи расходов. Последующий финансовый паралич государственной системы запустит масштабную эмиссию национальной валюты, что приведет ее к обесцениванию.

Эксперт считает, что для стабилизации ситуации республиканцам и демократам необходимо прийти к консенсусу о повышении доходов бюджета и сокращении расходов.

«Но поскольку политическая жизнь стала крайне радикальной, они понимают, что не смогут пойти по этому пути компромиссов», — заявил он. Далио выразил мнение, что достижение консенсуса возможно только после выборов в Конгресс США в 2026 году.

Ранее Трамп назвал дураками противников пошлин и объяснил преимущества для страны. По его словам, скоро Штаты начнут выплачивать огромный госдолг благодаря новым тарифам.

