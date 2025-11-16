Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:32, 16 ноября 2025Мир

Во Франции высказались об использовании активов России для закупок оружия

Министр Франции Аддад поднял вопрос закупок оружия за замороженные активы России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе российских активов для закупок оружия. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если удастся достичь компромисса, замороженные активы пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и вооружений.

Он напомнил, что консенсуса по активам РФ в Европейском союзе по-прежнему нет. Франция выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право, высказался он.

Ранее эксперт по международному праву Юрий Скуратов заявил, что Москва может национализировать активы других стран, находящиеся внутри России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

    Премьер Венгрии допустил скорое завершение конфликта на Украине

    В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

    В Минобороны России рассказали о единственном шансе для ВСУ выжить в Димитрове

    В США указали на возможные последствия коррупционного скандала для Украины

    Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

    В Крыму заявили о стоящих за коррупцией на Украине серьезных внешних силах

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харьковской области попал на видео

    В МВД рассказали об использовании мошенниками геоданных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости