Франция усомнилась в способности Украины вернуть многомиллиардный кредит

Глава МИД Франции Барро: Нет гарантий возврата Украиной кредита в 140 миллиардов

Париж усомнился в способности Украины вернуть многомиллиардный кредит. Об отсутствии гарантий заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова приводит РИА Новости.

По словам Барро, Франция хотела бы разделить риски от выделения кредита с другими странами Группы семи.

О кредите Украине глава МИД Франции высказался словами, что тот «конечно, не гарантированно будет возвращен».

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита, однако лидеры стран-союзников Киева до сих пор не смогли согласовать условия и прийти к единой позиции. В частности, против использования резко выступила Бельгия, опасаясь, что ответственность в случае судебных исков будет возложена на нее.