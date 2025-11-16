Глава Euroclear Урбен готова судиться с ЕС из-за изъятия российских активов

Гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов РФ. Об этом она заявила в интервью газете Le Monde.

Изъятие замороженных российских активов Урбен считает неправомерным.

Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать Валери Урбен глава Euroclear

Если Euroclear принудят к такому шагу, глава европейского депозитария намерена блокировать распоряжение Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС через суд. Урбен отметила, что с 2022 года юридический отдел компании был увеличен с «десятка до двухсот сотрудников».

Угрозы российским активам тревожат инвесторов

Глава депозитария подчеркнула, что угрозы российским активам тревожат инвесторов из арабских стран и Китая.

Могу вам сказать, что вопрос конфискации российских активов вызывает серьезную тревогу у очень многих. Наши китайские и арабские партнеры прямо говорят об этом: они с большим вниманием следят за развитием ситуации. До сих пор мы прилагали все усилия, чтобы не подорвать это доверие — и они это ценят Валери Урбен глава Euroclear

Урбен добавила, что последствия могут оказаться болезненными для самой Европы, если глобальные инвесторы станут меньше вкладываться в еврозону.

Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов

Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных активов России, из которых 180 миллиардов евро принадлежат Центробанку, уточнила глава депозитария.

Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов

Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции, добавила Урбен.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.

По данным Еврокомиссии, Евросоюз с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Европа не смогла убедить Бельгию использовать замороженные российские активы

Европейский союз хочет использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита, однако лидеры стран-союзников Киева до сих пор не смогли согласовать условия и прийти к единой позиции. В частности, против использования резко выступила Бельгия, опасаясь, что ответственность в случае судебных исков будет возложена на нее.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал обеспечить гарантии компенсации потраченных средств в случае, если Москва вернет себе право на замороженные активы. По его мнению, страна не может согласиться с принятием на себя всех рисков, ведь большая часть заблокированных средств относится к ней.

На этом фоне вопрос о репарационном кредите (предполагается, что средства России разблокируют только после уплаты ей компенсации за разрушения инфраструктуры на Украине) отложен до декабря.

Портал Euractiv писал, что вопрос выделения Киеву репарационного кредита Евросоюза за счет заблокированных российских активов, ранее подвисший в воздухе из-за требований финансовых гарантий со стороны Бельгии, может в скором времени разрешиться с помощью Норвегии и ее суверенного фонда размером порядка 1,8 триллиона евро.

Однако позднее экс-генсек НАТО, а ныне норвежский министр финансов Йенс Столтенберг заявил, что страна отказывается гарантировать кредит за счет своих средств. По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

