05:18, 13 ноября 2025Мир

Норвегия отказалась выступить гарантом репарационного кредита ЕС для Украины

Столтенберг: Норвегия не станет гарантом репарационного кредита ЕС для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Globallookpress.com

Норвегия отказалась выступить гарантом репарационного кредита Европейского союза (ЕС) для Украины. Об этом в интервью NRK сообщил экс-генсек НАТО, а ныне норвежский министр финансов Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

«Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант», — подчеркнул министр.

Он добавил, что решение будет принято с учетом того, каким будет финальный вывод Евросоюза.

Ранее портал Euractiv писал, что вопрос выделения Киеву репарационного кредита Евросоюза за счет заблокированных российских активов, ранее подвисший в воздухе из-за требований финансовых гарантий со стороны Бельгии, может в скором времени разрешиться с помощью Норвегии и ее суверенного фонда размером порядка 1,8 триллиона евро.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал обеспечить гарантии компенсации потраченных средств в случае, если Москва вернет себе право на замороженные активы. По его мнению, страна не может согласиться с принятием на себя всех рисков, ведь большая часть заблокированных средств относится к ней.

На этом фоне вопрос о репарационном кредите (предполагается, что средства России разблокируют только после уплаты ей компенсации за разрушения инфраструктуры на Украине) отложен до декабря.

