Раскрыта стоимость замороженных российских активов в бельгийском депозитарии

Monde: Euroclear хранит 193 миллиарда евро активов РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов, из них 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ. Об этом сообщила глава Euroclear Валери Урбен в интервью газете Monde.

«Euroclear управляет депозитами на сумму 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции», — отмечает издание. При этом точный объем активов не отображается ни на одном экране в штаб-квартире.

Ранее Урбен заявила о готовности судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов РФ. Изъятие замороженных российских активов Урбен считает неправомерным.

По данным Financial Times, если в ЕС не смогут договориться об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита для Украины на 140 миллиардов евро, выплату процентов по нему европейским странам придется взять на себя. Речь идет о суммах до 5,6 миллиарда евро ежегодно в течение неопределенного периода времени.