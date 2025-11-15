Экономика
21:10, 15 ноября 2025Экономика

Раскрыта стоимость замороженных российских активов в бельгийском депозитарии

Monde: Euroclear хранит 193 миллиарда евро активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бельгийский депозитарий Euroclear хранит 193 миллиарда евро замороженных российских активов, из них 180 миллиардов евро принадлежат ЦБ РФ. Об этом сообщила глава Euroclear Валери Урбен в интервью газете Monde.

«Euroclear управляет депозитами на сумму 42,5 триллиона евро — это в 14 раз больше ВВП Франции», — отмечает издание. При этом точный объем активов не отображается ни на одном экране в штаб-квартире.

Ранее Урбен заявила о готовности судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов РФ. Изъятие замороженных российских активов Урбен считает неправомерным.

По данным Financial Times, если в ЕС не смогут договориться об использовании замороженных российских активов для обеспечения кредита для Украины на 140 миллиардов евро, выплату процентов по нему европейским странам придется взять на себя. Речь идет о суммах до 5,6 миллиарда евро ежегодно в течение неопределенного периода времени.

