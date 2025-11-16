Израиль отреагировал на споры о еврейском происхождении Чебурашки

Генконсул Израиля Гидор: Споры о Чебурашке говорят об открытости культур

Споры о национальности Чебурашки говорят об открытости культур и схожести русского и еврейского чувства юмора. Об этом заявил генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, передает РИА Новости.

«Я знал, что Чебурашка очень популярен в России — и, конечно же, среди русскоязычных израильтян, — но, признаюсь, был удивлен, насколько вирусным стал мой комментарий. Видимо, люди иногда устают от серьезных новостей и их привлекает сочетание юмора и ностальгии. В любом случае я очень рад, что мы можем так непринужденно обмениваться мнениями с нашими русскими друзьями, что доказывает нашу открытость и схожее чувство юмора», — указал дипломат.

Гидор также подчеркнул, что национальность Чебурашки неизвестна. По его словам, единственный способ доказать его принадлежность к евреям — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину.

Ранее во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме поспорили о национальной принадлежности Чебурашки. Во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул версию, что персонаж родом из Израиля, так как оттуда в Советский Союз привозили апельсины.