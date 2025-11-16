Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:24, 16 ноября 2025Бывший СССР

«Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю

Система РЭБ «Купол Донбасса» отразила атаки 440 беспилотников ВСУ за неделю
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» отразила атаки сотен беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, передает ТАСС.

Отмечается, что над одними только городами Донецк и Макеевка были подавлены 298 дронов. Всего же система РЭБ отразила атаку 440 дронов над регионом.

«Украинские боевики продолжают массово применять новейшие образцы ударных беспилотников чешского производства для атак по инфраструктуре региона», — добавили в ФСБ.

Ранее на Западе предрекли стратегическое поражение Украины. Как заявил обозреватель Bild Юлиан Репке, техника, которую получают ВСУ, является малоэффективной против российского вооружения, а части украинских войск нередко существуют лишь номинально, так как большое количество военнослужащих дезертировало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Стало известно о побеге Диброва из России

    Россияне лишились купленных более 15 лет назад элитных квартир в Египте

    Стало известно о смерти 25-летней российской блогерши

    Появилась информация об отце будущего ребенка блогерши Чекалиной

    В Стамбуле после загадочной смерти туристов опечатали отель

    Украинский журналист возмутился русскоязычностью котов

    Женщина нашла на своем чердаке любовные письма времен Первой мировой войны

    Россиянина атаковали мошенники 26 тысяч раз

    «Купол Донбасса» отразил сотни атак ВСУ за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости