Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:37, 16 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе предрекли стратегическое поражение Украины

Обозреватель Bild Репке: Украина движется к стратегическому поражению
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В ходе специальной военной операции (СВО) украинские войска движутся к стратегическому поражению. Это следует из публикаций обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Репке в соцсети X.

По мнению западного журналиста, техника, которую получают Вооруженные силы Украины (ВСУ) является малоэффективной против российского вооружения, а части ВСУ нередко существуют лишь номинально, так как большое количество военнослужащих дезертировало.

Репке добавил, что пиар-ходы украинских властей уже не могут скрыть истинное положение дел в зоне боевых действий, так как страна ежемесячно теряет огромные территории. Также он предрек скорое масштабное наступление армии России в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее пленный военный 42-й бригады ВСУ Иван Савич рассказал, что командиры дают неисполнимые приказы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

    Российской семье пришлось вызвать скорую после похода в театр

    На Западе предрекли стратегическое поражение Украины

    Президент Финляндии призвал Европу продолжать поддерживать Украину

    В России скорректировали цены на 12 марок автомобилей

    Врач ответила на вопрос о пользе поцелуев для здоровья

    Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

    Россиянин с кокаином попал в засаду полиции Таиланда

    Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

    Назван способный защитить легкие зимой фрукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости