Обозреватель Bild Репке: Украина движется к стратегическому поражению

В ходе специальной военной операции (СВО) украинские войска движутся к стратегическому поражению. Это следует из публикаций обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Репке в соцсети X.

По мнению западного журналиста, техника, которую получают Вооруженные силы Украины (ВСУ) является малоэффективной против российского вооружения, а части ВСУ нередко существуют лишь номинально, так как большое количество военнослужащих дезертировало.

Репке добавил, что пиар-ходы украинских властей уже не могут скрыть истинное положение дел в зоне боевых действий, так как страна ежемесячно теряет огромные территории. Также он предрек скорое масштабное наступление армии России в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее пленный военный 42-й бригады ВСУ Иван Савич рассказал, что командиры дают неисполнимые приказы.