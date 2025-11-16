Экономика
18:27, 16 ноября 2025

Москвичей предупредили об опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Изначально предупреждение действовало со второй половины субботы, 15 ноября, до утра понедельника. Теперь режим продлится до вечера 17 ноября.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам стоит ждать настоящую зиму. По его словам, приход метеорологической зимы совпадет с приходом календарной. Согласно прогнозам, на грядущей неделе ожидается потепление, из-за чего снег, выпавший в выходные 15 и 16 ноября, растает.

