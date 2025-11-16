Экономика
12:25, 16 ноября 2025Экономика

Назван срок прихода настоящей зимы в Москву

Синоптик Тишковец: Настоящая зима придет в Москву вместе с календарной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Настоящая зима придет в Московский регион вместе с календарной. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в понедельник, 17 ноября, температура воздуха составит минус 1-3 градуса. Во вторник показатель поднимется до плюс 7-10 градусов, в среду снова опустится до нуля — плюс 3 градусов, в четверг также составит около нуля, а в пятницу — до плюс 3 градусов. В субботу столбики термометров задержатся в районе плюс 1-4 градусов, а в воскресенье потепление продолжится.

«Таким образом, несмотря на первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов», — заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве выпал на месяц позже нормы.

