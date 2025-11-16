Львовский журналист Лемко возмутился рекламой, в которой коты мяукают по-русски

Львовский журналист Илько Лемко возмутился рекламой кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — "мяу"!», поскольку, по его утверждению, украинские коты должны говорить «няв». На это обратил внимание Telegram-канал «Политика Страны».

В авторской колонке для издания «Захид» Лемко написал, что по Львову ездят трамваи с рекламой, в которой указано слово «мяу». «Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят "мяу", только "няв", то есть не мяукают, а нявкают», — отметил он.

Публикацию журналиста прокомментировал депутат Верховной Рады Максим Бужанский. По его словам, дело идет к появлению котоязыковых уполномоченных. «Возможно нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца, в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, все как всегда, короче», — заявил нардеп.

В ноябре сообщалось, что власти Украины инициировали принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств. Документ предусматривает, что применение украинского языка на официальных мероприятиях станет необязательным.