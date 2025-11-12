Бывший СССР
Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

Власти Украины распространили законопроект об укреплении роли русского языка
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Украины инициировали принятие законопроекта, укрепляющего роль русского и других языков национальных меньшинств. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Владимир Вятрович в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, Госэтнополитики разослало на согласование ведомствам законопроект, согласно которому будет разрешено применять языки нацменьшинств в сферах предоставления услуг, в научных изданиях и конференциях. Нардеп отметил, что прежде всего речь идет о русском языке.

Документ также предусматривает, что применение украинского языка на официальных мероприятиях станет необязательным. В местах традиционного проживания национальных меньшинств «акты органов и должностных лиц местного самоуправления нормативного характера дублируются на языке соответствующего национального меньшинства (сообщества)».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви. В проекте совместного плана Европейского союза и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

