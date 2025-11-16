Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 16 ноября 2025Мир

На Западе обратились к Зеленскому по поводу России

Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на переговоры с Россией
Александра Качан (Редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на переговоры с Россией. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Мемы, российская сторона показывает желание пойти на переговоры и диалог с Западом. «Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой», — написал политик.

Он добавил, что Россия неоднократно призывала Киев и западные страны к мирному урегулированию конфликта.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Вашингтон подбирает замену Владимиру Зеленскому и для этого принимает в США различных украинских политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

    В России высказались о нарастающей конфронтации с ЕС в Черном море

    Названы самые вредные для сердца продукты

    Глава UFC отреагировал на завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

    Президент Финляндии сделал прогноз по прекращению огня на Украине

    Россиянин захотел купить машину через Telegram и потерял почти два миллиона рублей

    На Западе обратились к Зеленскому по поводу России

    Россиянка побывала в Дубае и описала его фразой «показуха и пустой пафос»

    Владельцам собак рассказали о дополнительных мерах безопасности

    В Китае арестовали бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости