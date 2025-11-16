На Западе обратились к Зеленскому по поводу России

Политик Мема призвал Зеленского снять запрет на переговоры с Россией

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на переговоры с Россией. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Мемы, российская сторона показывает желание пойти на переговоры и диалог с Западом. «Зеленский должен убрать закон, запрещающий вести любые переговоры с Москвой», — написал политик.

Он добавил, что Россия неоднократно призывала Киев и западные страны к мирному урегулированию конфликта.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Вашингтон подбирает замену Владимиру Зеленскому и для этого принимает в США различных украинских политиков.