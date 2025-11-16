Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

Орбан заявил, что не принял бы предложение присоединить Закарпатье к Венгрии

Венгрия отвергнет предложение о присоединении к ней Закарпатья в случае раздела Украины. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео опубликовано на YouTube.

Политик подчеркнул, что, как свидетельствует исторический опыт, не следует пускаться в подобные авантюры. «Немцы уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли», — напомнил он.

Ранее Орбан заявил, что Украина потеряла свой суверенитет. По его словам, это дает возможность склонить ее к миру.