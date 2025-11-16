Президент Финляндии сделал прогноз по прекращению огня на Украине

Президент Финляндии Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине до весны

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году. Его слова передает Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал Стубб, добавив, что было бы хорошо «что-то предпринять» к марту.

По его словам, президенту США Дональду Трампу и лидерам стран Европы нужно максимально усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление». Он также призвал изъять замороженные активы России в пользу Украины.

Ранее МИД Финляндии объявил о решении восьми стран внести 500 миллионов евро в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке у США оружия для Вооруженных сил Украины. Документ опубликован по итогам встречи министров обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии в Хельсинки.