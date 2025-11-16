Мир
Президент Финляндии сделал прогноз по прекращению огня на Украине

Президент Финляндии Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине до весны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не ждать прекращения огня на Украине в этом году. Его слова передает Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — сказал Стубб, добавив, что было бы хорошо «что-то предпринять» к марту.

По его словам, президенту США Дональду Трампу и лидерам стран Европы нужно максимально усилить давление на Россию и ее лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление». Он также призвал изъять замороженные активы России в пользу Украины.

Ранее МИД Финляндии объявил о решении восьми стран внести 500 миллионов евро в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке у США оружия для Вооруженных сил Украины. Документ опубликован по итогам встречи министров обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии в Хельсинки.

