Раскрыты свидетельствующие о развитии нервной анорексии перемены в поведении

Психиатр Кинкулькина: Отказ от любимых блюд может указывать на нервную анорексию

На нервную анорексию даже при нормальном весе могут указывать характерные перемены в поведении, заявила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, профессор, заслуженный врач РФ Марина Кинкулькина. Свидетельствующие о развитии серьезного психического расстройства тревожные сигналы она раскрыла в разговоре с «Известиями».

«При этом расстройстве у человека присутствуют все признаки анорексии, включая искаженное восприятие тела, панический страх поправиться и жесткие ограничения в еде, — но при этом вес остается в норме или даже превышает ее», — перечислила психиатр отличительные черты нервной анорексии.

Она рекомендовала россиянам обращать внимание на такие перемены в поведении, как резкий отказ от некогда любимых блюд, избегание совместных приемов пищи, частые разговоры о здоровом питании и навязчивый подсчет калорий. Также для нервной анорексии характерны ритуализированное поведение за столом, включая медленное пережевывание и разрезание еды на мелкие кусочки.

Кроме того, по словам Кинкулькиной, стоит насторожиться, если человек стал одержимо заниматься спортом, принимает слабительные и мочегонные средства.

Ранее сообщалось, что эскортницы массово принялись худеть из-за тренда на анорексию. По их мнению, тенденция пришла в Россию из США и Франции, поскольку иностранки стали активно публиковать в TikTok видео с демонстрацией своего тела.