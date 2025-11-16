Экономика
09:49, 16 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафе за входные двери

Бондарь: За входную дверь могут оштрафовать, если она блокирует эвакуацию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За открывающуюся наружу входную дверь могут назначить штраф, если она блокирует путь эвакуации для других жильцов. Об этом россиян предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с News.ru.

«Прямого штрафа за то, что ваша входная дверь открывается наружу, в законодательстве нет. Возможно наказание, если она в открытом состоянии мешает эвакуации соседей, перекрывая им выход», — пояснил эксперт. Он добавил, что сумма штрафа может составлять от 5 до 15 тысяч рублей.

Бондарь также отметил, что современные правила противопожарной безопасности не запрещают устанавливать двери, открывающиеся в коридор. Если дверь не помешает соседям эвакуироваться в случае чрезвычайного происшествия, поводов для штрафа нет.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил об угрозе получить штраф за гирлянды на окнах многоквартирного дома.

