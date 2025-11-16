Россиянам назвали худшее действие при затоплении соседей

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Не стоит спускаться к соседям при затоплении квартиры

В ситуации, когда вам звонят в дверь, обвиняют в затоплении и требуют последовать в их квартиру, чтобы оценить масштаб будущего ремонта, спускаться вниз к соседям не стоит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Специалист объяснил, что чужая квартира — неизвестная территория и потому нельзя быть до конца уверенным, что пришел жаловаться именно собственник, а не случайный арендатор. Для женщины подобное приглашение от незнакомого мужчины может нести дополнительные риски, подчеркнул он.

«Заходя в чужое жилье, вы остаетесь один на один с человеком, который уже настроен негативно. Вероятно, разговор может быстро перейти на повышенные тона, а предсказать развитие такого конфликта в замкнутом пространстве очень трудно. К тому же любой ваш шаг внутри чужой квартиры или неосторожно сказанное слово может быть потом истолковано против вас. А сам осмотр без официальных лиц не будет иметь никакой юридической силы», — рассказал Бондарь.

Бондарь посоветовал в таких случаях вежливо отказаться и сразу же позвонить в управляющую компанию или ТСЖ. Он указал, что когда прибудет представитель для составления акта о затопления, нужно проследить, чтобы в нем были зафиксированы все повреждения, а также вероятная причина протечки.

Пока ждёте специалиста, полезно сделать фотографии или видеозапись всех видимых повреждений у себя в квартире. Например, мокрых труб или следов воды. Дмитрий Бондарь Эксперт по ЖКХ

«Когда придет представитель УК, он должен составить акт в двух экземплярах. Один останется у вас, другой передадут соседу. Если причина затопления в общедомовых коммуникациях, например, прорвало стояк, то ответственность, скорее всего, ляжет на управляющую компанию. Если же виновато ваше оборудование, например, гибкая подводка к смесителю, то отвечать придется вам», — разъяснил эксперт.

Бондарь также напомнил, что жилище неприкосновенно согласно статье 25 Конституции РФ. Если кто-то пытается силой войти к вам в дом, это является нарушением закона, за которое предусмотрена ответственность по статье 139 Уголовного кодекса РФ в виде ареста до трех месяцев, заключил он.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил об угрозе получить штраф за гирлянды на окнах многоквартирного дома.