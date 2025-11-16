Забота о себе
08:00, 16 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки

Врач Калюжин: Вакцина от гриппа не дает 100 % защиты
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Привитый человек может заболеть гриппом, потому что вакцина не дает 100 процентов защиты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

Доктор напомнил, что вирус гриппа повреждает клетки слизистой носа, горла, трахеи и бронхов, что открывает ворота для бактерий, нарушает местный иммунитет, усиливает риск пневмонии и обострения хронических болезней. Он отметил, что с эпидемиологической точки зрения грипп очень заразен: один больной может инфицировать многих, особенно в закрытых коллективах и транспорте.

«Опасность гриппа — в осложнениях. Это могут быть вирусные и бактериальные пневмонии, отит, синусит, ухудшение течения хронических заболеваний, риск летального исхода у людей из групп высокого риска. Привитый человек тоже может заболеть гриппом, потому что вакцина не дает 100 процентов защиты, а в сезоне могут циркулировать штаммы, чуть отличающиеся от вакцинных», — указал эксперт.

Калюжин дополнил, что при этом у привитых ниже риск заболеть, заболевание чаще всего протекает легче, значительно снижается вероятность тяжелых осложнений и госпитализации. С позиции профилактической медицины вакцинация — один из ключевых инструментов снижения заболеваемости, тяжести течения гриппа и нагрузки на систему здравоохранения, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Калюжин рассказал об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье. По его словам, когда в комнате жарко и душно из-за слишком сильного отопления, тело пытается остыть и активно выделяет пот, однако при влажном воздухе охлаждение почти не работает и нарастает перегрев.

    Все новости