Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:00, 12 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

Врач Калюжин: Слишком жаркое отопление в доме может вызвать сердечный приступ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: alexkich / Shutterstock / Fotodom

Когда в комнате жарко и душно из-за слишком сильного отопления, тело пытается остыть и активно выделяет пот, однако при влажном воздухе охлаждение почти не работает и нарастает перегрев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Врач объяснил, что при слишком жарком воздухе кровь начинает уходить к коже, давление может падать, сердце бьется чаще и сильнее. Он добавил, что с потом человек теряет воду и соль — крови становится меньше, она «густеет», а сердцу становится труднее ее качать.

«Появляются слабость, головокружение, может стать плохо вплоть до обморока. У людей с проблемами сердца такой стресс способен спровоцировать приступ. Особенно рискованно пожилым, людям с ишемической болезнью сердца и гипертонией, с ожирением и диабетом, тем, кто принимает мочегонные и бета-блокаторы, а также детям и беременным», — рассказал Калюжин.

Чтобы снизить риск, эксперт посоветовал проветрить комнату, понизить температуру, пить воду, снять лишнюю одежду, сесть и при возможности немного приподнять ноги. Тревожными признаками он назвал давящую боль в груди, сильную одышку, холодный липкий пот, резкую слабость и спутанность. В этих случаях Калюжин призвал сразу звонить в скорую.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за Wi-Fi без защиты

    На Западе заявили о «предсмертной» фазе СВО

    Российские бойцы уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

    На Украине заметили тревожное изменение в поведении Трампа

    Россиянам рассказали об опасном влиянии слишком жаркого отопления на здоровье

    Трамп выступит в израильском парламенте 13 октября

    ВСУ начали формировать штрафные роты для офицеров

    В Китае пообещали ответить США на связанный с Россией запрет

    Раскрыта новая уловка мошенников в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости