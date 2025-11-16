Российского ребенка госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

NST: Ребенка из России госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

Двухлетнего мальчика из России госпитализировали после укуса кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии. Об этом пишет New Straits Times.

По данным газеты, ребенок получил тяжелый ожог, из-за которого находился в критическом состоянии. Врачи вкололи пострадавшему противоядие, доставленное из соседнего штата. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что яд кубомедузы, которая обитает в тропических и субтропических водах, представляет угрозу для жизни человека. После инцидента спасательная служба острова усилила контроль на пляжах и предупредила отдыхающих о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее семья медведей украла улов у рыбаков на Камчатке. Медведица-мать вместе с двумя медвежатами отказывалась уходить, пока животные не доели всю рыбу. Инцидент попал на видео.