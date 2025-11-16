Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:56, 16 ноября 2025Путешествия

Российского ребенка госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

NST: Ребенка из России госпитализировали после укуса медузы в Малайзии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Henryp982 / Shutterstock / Fotodom

Двухлетнего мальчика из России госпитализировали после укуса кубомедузы на острове Лангкави в Малайзии. Об этом пишет New Straits Times.

По данным газеты, ребенок получил тяжелый ожог, из-за которого находился в критическом состоянии. Врачи вкололи пострадавшему противоядие, доставленное из соседнего штата. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что яд кубомедузы, которая обитает в тропических и субтропических водах, представляет угрозу для жизни человека. После инцидента спасательная служба острова усилила контроль на пляжах и предупредила отдыхающих о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее семья медведей украла улов у рыбаков на Камчатке. Медведица-мать вместе с двумя медвежатами отказывалась уходить, пока животные не доели всю рыбу. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан оценил вероятность нападения России на Евросоюз

    Российского ребенка госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

    Франция усомнилась в способности Украины вернуть многомиллиардный кредит

    Черногорцев отправят на обучение ВСУ

    После пожара в российском кафе возбудили дело

    Оценены шансы сборной Португалии выйти на чемпионат мира-2026

    МИД Франции назвал условие дальнейшей поддержки Украины

    Психиатр раскрыл неожиданный признак шизофрении

    Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире

    Россияне лишились элитных квартир, купленных в Египте 17 лет назад. Людей выгнали с вещами на улицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости