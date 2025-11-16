Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

На Камчатке семья медведей украла улов у рыбаков

На Камчатке семья медведей украла улов у местных рыбаков. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

По словам мужчин, они ненадолго оставили рыбу без присмотра, а после возвращения в лагерь обнаружили рядом с уловом мать-медведицу вместе с двумя детьми. Россияне попытались отпугнуть животных криками, но безуспешно. Медведи ушли после того, как доели всю рыбу.

Ранее гималайский медведь устроил слежку за рабочими в Приморском крае. В сеть попали кадры, на которых можно увидеть, как медведь сидит на дереве и наблюдает за мужчиной. Слежка продолжалась двое суток.