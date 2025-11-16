Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:34, 16 ноября 2025Наука и техника

Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили

Астроном Сурдин заявил, что человечество выживет при взрыве сверхновой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Астроном Владимир Сурдин в беседе с «Газетой.Ru» оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды.

Ближайший к Земле кандидат в сверхновые находится в 550 световых годах, это красный сверхгигант Бетельгейзе. Звезда нестабильна и непрерывно «мигает», поэтому специалисты считают, что ее ядро скоро может схлопнуться. Однако по меркам ученых «скоро» — от десяти до ста тысяч лет.

Сурдин отметил, что сверхновые вспыхивают по-разному, поэтому многое о процессах внутри них неизвестно. По грубым оценкам, вспышка Бетельгейзе, если бы она произошла вблизи Солнечной системы, была бы сопоставима со сверхмощной солнечной вспышкой.

При образовании сверхновой происходит гамма-излучение, однако покинуть своей системы оно не может. Астроном пояснил, что на Земле от космических явлений все живое защищает атмосфера.

Для того, чтобы создать прямую угрозу жизни на Земле, сверхновая должна находиться внутри Солнечной системы. Если бы у Солнца была звезда-компаньон, у нашей системы был бы совершенно иной облик. При этом Солнце не может коллапсировать со вспышкой, для этого у него слишком маленькая масса.

Ранее ученые получили первый сигнал от космического объекта 3I/ATLAS, который находится в Солнечной системе и движется по направлению к Земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили

    Врач рассказал о вызывающих желание есть соленую пищу болезнях

    Стало известно о подготовке заговора против премьера Британии

    В семи российских аэропортах сняли ограничения на полеты

    Россиянам рассказали о риске заболеть гриппом после прививки

    В России обратили внимание на обрушение уровня рождаемости в Европе

    Российская туристка в одиночку задержала грабителя на мотоцикле

    Уотерс заявил о нежелании Запада говорить людям правду о нацистах на Украине

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в обтягивающем платье без рукавов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости