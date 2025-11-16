Стали известны направления путешествий россиян для встречи Нового года

Россияне отправляются в страны СНГ, Европы и Африки для празднования Нового года

Россияне выбирают для поездки страны СНГ, Европы и Африки для заграничных новогодних путешествий. Это следует из исследования сервиса по покупке авиабилетов «Купибилет», передает РИА Новости.

В опросе компании участвовали более 1,2 тысячи человек. Выяснилось, что 24 процента опрошенных проведут праздники дома в родном городе, а еще 23 процента в гостях у родственников в другом городе России. 9 процентов респондентов хотят поехать за границу, 31 процент опрошенных еще не определились. 24 процента из тех, кто выбрал для празднования Нового года зарубежное направление, запланировали поездки в страны СНГ.

«На втором месте европейские страны — Италия, Франция, Германия, Нидерланды и другие (20 процентов), а на третьем — Африка (Марокко, Тунис, Египет, Сейшелы) — здесь планируют встретить Новый год 18 процентов респондентов», — добавили в сервисе.

Ранее аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip рассказали, что Псков, Чебоксары и Калуга стали самыми выгодными городами для отдыха до конца 2025 года. В список недорогих направлений также вошли Тамбов, (7,9 тысячи рублей за авиабилет и 4 тысячи рублей за номер), Ярославль (8,1 тысячи и 3,4 тысячи соответственно), Казань (8,8 тысячи и 3,8 тысячи), Великий Устюг (9,1 тысячи и 3,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (9,1 тысячи и 1,6 тысячи рублей), Иваново (9,1 тысячи и 2,6 тысячи рублей) и Сочи (9,2 тысячи за перелет, 3,5 тысячи рублей за гостиницу).