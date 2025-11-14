Названы города для недорогих путешествий по России до конца 2025 года

Город Псков назвали самым выгодным для отдыха до конца 2025 года

Псков, Чебоксары и Калугу назвали самыми выгодными городами для отдыха до конца 2025 года. Такими результатами исследований поделились аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip с «Лентой.ру».

Дешевле всего в ближайшие месяцы на отдых уехать в Псков: билет в одну сторону обойдется в среднем в 6,1 тысячи рублей, а номер в трехзвездочном отеле здесь стоит от 2,8 тысячи рублей за сутки. На втором месте оказался город Чебоксары: стоимость билета составит 7,6 тысячи рублей за перелет и 2,8 тысячи за отель. На третьей строчке — Калуга: авиабилет стоит 7,8 тысячи рублей, при этом номер в гостинице удастся забронировать от 2,9 тысячи за ночь.

В список недорогих направлений также вошли Тамбов, (7,9 тысячи рублей за авиабилет и 4000 за номер), Ярославль (8,1 тысячи и 3,4 тысячи соответственно), Казань (8,8 тысячи и 3,8 тысячи), Великий Устюг (9,1 и 3,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (9,1 и 1,6 тысячи рублей), Иваново (9,1 и 2,6 тысячи рублей) и Сочи (9,2 тысячи за перелет, 3,5 тысячи рублей за гостиницу).

Ранее россиянам назвали регионы страны с самыми недорогими санаториями. Наиболее выгодные цены наблюдаются в трех регионах страны.

