Стало известно о массированном ударе «Геранями» по Украине

В воздушном пространстве Украины находятся 40 БПЛА «Герань»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» атаковали Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Украина.ру».

«Уже 40 "Гераней" находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».