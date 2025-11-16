Бывший СССР
01:49, 16 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе «Геранями» по Украине

В воздушном пространстве Украины находятся 40 БПЛА «Герань»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» атаковали Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Украина.ру».

«Уже 40 "Гераней" находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. Сообщалось о семи сериях взрывов в городе. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

