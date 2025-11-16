Спорт
Тактаров оценил завоевание Махачевым второго чемпионского пояса в UFC

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров оценил завоевание россиянином Исламом Махачевым второго чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает Sport24.

Тактаров сравнил спортсмена с компьютером. «В 34 года у него уже все заранее просчитано. Думаю, он может и еще выше подняться, никаких больше легких категорий», — отметил актер.

Тактаров добавил, что не хочет сравнивать Махачева с Хабибом Нурмагомедовым. «Сегодня заметил, что Ислам впервые искренне радовался и улыбался. Вот это важно», — заявил бывший спортсмен.

Махачев 16 ноября победил единогласным решением судей австралийца Джека Делла Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

