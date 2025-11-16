Мир
В американском городе произошла массовая стрельба

NYP: В американском Ньюарке во время массовой стрельбы погибли девушка и мальчик
В городе Ньюарк (США) произошла массовая стрельба, в результате которой погибли двое. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным прокуратуры округа Эссекс, среди жертв 21-летняя девушка и 10-летний мальчик. Огнестрельные ранения получили 11-летний подросток и двое мужчин 19 и 60 лет, их госпитализировали.

Неизвестный стрелок открыл огонь на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню. На месте обнаружили не менее 17 гильз. Полиция оцепила один из жилых домов.

Мэр Ньюарка Рас Барака призвал стрелка добровольно сдаться. За информацию о нем объявлено вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Ньюарк считается крупнейшим городом в округе Нью-Джерси, в нем проживает свыше 300 тысяч человек. В этом году уровень преступности в городе заметно снизился, отмечает аналитический центр NPSC при Университете Ратгерса.

Ранее сообщалось, что в штате Канзас четыре полицейских были ранены в ходе перестрелки, которая началась после их прибытия на вызов о домашнем насилии.

