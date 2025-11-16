Полицейские приехали на вызов о домашнем насилии и попали в перестрелку

AP: В США четверо полицейских были ранены на вызове, где началась перестрелка

В штате Канзас четверо полицейских были ранены в ходе перестрелки, которая началась после их прибытия на вызов о домашнем насилии. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Не прошло и 10 минут с момента прибытия на место происшествия, как началась стрельба», — заявил суперинтендант полиции Эрик Смит на пресс-конференции.

Также ранения получил 77-летний дедушка подозреваемого. По словам представителей бюро расследований в Канзасе, пожилой мужчина и сотрудники правоохранительных органов идут поправятся.

3 ноября стало известно, что более 300 жителей США пострадали в результате стрельбы в период хеллоуинских выходных. Среди пострадавших есть подростки. В частности, в Юте были ранены двое несовершеннолетних, еще одного спасти не удалось.