В четырех регионах России пропал интернет из-за повреждения кабеля неизвестными

«Ростелеком»: Интернет пропал в ЦФО из-за повреждения канала третьими лицами

Проводной интернет от «Ростелекома» пропал в четырех регионах Центрального федерального округа из-за повреждения канала третьими лицами. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе компании.

Повреждение было зафиксировано под Ярославлем, из-за чего интернет от провайдера пропал во Владимирской, Ивановской, Костромской областях и Ярославской области.

Отмечается, что во всех перечисленных регионах работа интернета уже восстановлена.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах Ульяновской области бессрочно отключили мобильный интернет. Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров заявил, что если власти региона не получат распоряжение от федеральных властей о том, чтобы снять эти ограничения, то в некоторых районах Ульяновской области интернет не будет работать до окончания специальной военной операции.

