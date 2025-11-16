Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 16 ноября 2025Бывший СССР

В Одессе раздался взрыв

В Одессе прозвучал взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В Одессе раздался взрыв. Об этом вечером 16 ноября сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

Другие подробности случившегося не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в регионе уже отменили.

11 ноября в Одессе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео. В ночь на 13 октября также сообщалось об атаке на город. Тогда до 20 дронов атаковали Одессу. Под удар попали объекты энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

    Журналист рассказал о ходе США против Зеленского

    Мизулина рассказала о росте антицерковных трендов в интернете

    Стало известно о бегстве ВСУ из Димитрова

    Мать и отчима найденного в московском пруду мальчика задержали

    В Одессе раздался взрыв

    Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

    Украинские артисты после скандала с Зеленским отказались от концертов «Квартала-95»

    Популярность Зеленского обрушилась

    Зеленский пошел на хитрость ради своего «кошелька»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости