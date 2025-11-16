В Одессе прозвучал взрыв

В Одессе раздался взрыв. Об этом вечером 16 ноября сообщает украинский Telegram-канал «Общественное».

Другие подробности случившегося не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в регионе уже отменили.

11 ноября в Одессе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео. В ночь на 13 октября также сообщалось об атаке на город. Тогда до 20 дронов атаковали Одессу. Под удар попали объекты энергетики.