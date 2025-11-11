Бывший СССР
Момент удара «Гераней» по Одессе сняли на видео

Появилось видео с моментом удара БПЛА «Герань» по Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Одессе. Кадры публикует Telegram-канал «Типичная Одесса».

На ролике видна вспышка от взрыва, спустя пару секунд звуковая волна доходит до оператора, и раздается грохот. Одновременно с этим слышен звук работы моторов других беспилотников.

Авторы канала также утверждают, что, по неподтвержденным данным, два дрона попали по мобильным средствам противовоздушной обороны (ПВО) либо упали «очень рядом».

Об атаке на Одессу сообщалось ранее 11 ноября. По данным украинских СМИ, удары наносятся по объектам энергетики и портовой инфраструктуре.

