Беспилотники атаковали Одессу

В Одессе зафиксировали взрывы на фоне атак БПЛА

В Одессе зафиксировали мощные взрывы. Атакованы объекты противника, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Местные ресурсы сообщают о серии взрывов. Новые дроны на подлете к городу», — говорится в заявлении.

По данным «Страны.ua», местные паблики пишут о прилетах по объектам энергетики и портовой инфраструктуре.

В ночь на 13 октября также сообщалось об атаке на город. Тогда до 20 дронов атаковали Одессу. До этого украинские СМИ писали о массированной атаке беспилотников на Одессу. По их данным, под удар попали объекты энергетики. Сообщалось, что на месте прилетов вспыхнул сильный пожар.