19:38, 16 ноября 2025

В Подмосковье из-за первого гололеда произошло массовое ДТП

Первый гололед привел к массовому ДТП на трассе ЮЛА в подмосковном Лыткарино
Кадр: Telegram-канал Baza

В Подмосковье первый гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию (ДТП). Об этом издание Baza написало в Telegram.

Сообщается, что на платной трассе ЮЛА, пролегающей через Москва-реку в подмосковном Лыткарино, столкнулись бетономешалка, «Камаз» и несколько легковых автомобилей. Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в другой грузовик. После чего водитель легкового автомобиля, не успевший среагировать, тоже попал в аварию.

Предварительной причиной массовой аварии называется гололед, образовавшийся из-за пришедших в Центральный регион России холодов.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее в районе села Малобыково Белгородской области перевозивший рабочих автобус столкнулся с грузовиком. В результате оба транспортных средства съехали с дороги. Автобус наехал на деревья, а грузовик опрокинулся.

