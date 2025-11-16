Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 16 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

Депутат Чепа: Запад терпит поражение против России и его это бесит
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украина терпит поражение на многих участках фронта, и Россия наступает на всех фронтах, поэтому Запад чувствует свое поражение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов по Украине в ночь на 14 ноября. В дипведомстве подчеркнули, что Париж совместно с партнерами и союзниками намерен дальше продолжать усиливать поддержку Украины, а также давление на Москву.

«Мы продолжаем наносить удары не только на фронтах, но и по объектам ВПК [военно-промышленного комплекса], и это создает очень сложную ситуацию для власти президента [Украины] Владимира Зеленского. Поэтому Запад терпит поражение, они теряют деньги, и понятно, что те результаты, на которые они рассчитывали, они их не получают, это их бесит», — объяснил депутат.

Чепа отметил, что Франция и ранее пыталась оказать давление на Россию, но все это не принесло нужного для нее результата. Пока все идеи Запада приводят к такому результату, который есть сейчас, заключил парламентарий.

14 ноября Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сигналах из США по Украине

    Врач назвал правильную последовательность действий во время принятия душа

    «Купол Донбасса» перехватил чешские дроны

    В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

    Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

    Во Франции предупредили об опасности приезда Зеленского к Макрону

    В НАТО испугались обновленного ядерного арсенала России

    Посольство России раскритиковало Бельгию за выводы об ударе по Киеву

    Появился подозреваемый в убийстве обнаруженного в московском пруду ребенка

    Захарова высмеяла кошачью русофобию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости