В России отреагировали на заявления Франции после ударов по Украине

Депутат Чепа: Запад терпит поражение против России и его это бесит

Украина терпит поражение на многих участках фронта, и Россия наступает на всех фронтах, поэтому Запад чувствует свое поражение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Ранее Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов по Украине в ночь на 14 ноября. В дипведомстве подчеркнули, что Париж совместно с партнерами и союзниками намерен дальше продолжать усиливать поддержку Украины, а также давление на Москву.

«Мы продолжаем наносить удары не только на фронтах, но и по объектам ВПК [военно-промышленного комплекса], и это создает очень сложную ситуацию для власти президента [Украины] Владимира Зеленского. Поэтому Запад терпит поражение, они теряют деньги, и понятно, что те результаты, на которые они рассчитывали, они их не получают, это их бесит», — объяснил депутат.

Чепа отметил, что Франция и ранее пыталась оказать давление на Россию, но все это не принесло нужного для нее результата. Пока все идеи Запада приводят к такому результату, который есть сейчас, заключил парламентарий.

14 ноября Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны России.