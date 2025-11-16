Франция отреагировала на удар России по Украине

МИД Франции пообещал усилить давление на РФ из-за ударов по Украине

Франция пообещала усилить давление на Россию после ударов по Украине в ночь на 14 ноября. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Франции.

«Франция самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесенные Вооруженными силами России (...). Франция выражает полную солидарность с Украиной, ее народом и властями», — отмечается в тексте.

В дипведомстве подчеркнули, что Париж совместно с партнерами и союзниками намерен дальше продолжать усиливать поддержку Украины, а также давление на Москву.

14 ноября Вооруженные силы России нанесли удар баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Целями удара стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивавшие их работу, проинформировало Минобороны России.