Экс-глава Минюста Словакии: Изъятие активов России является грабежом

Стремление лидеров Европейского союза (ЕС) изъять российские активы и передать их Украине является грабежом в чистом виде. Резкое высказывание о плане ЕС против России допустил бывший министр юстиции Словакии Штефан Гарабин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что каждая страна ЕС имеет в своем уголовном праве такое преступление, как ограбление. Подготовка к ограблению также противозаконна, однако прокурор ЕС до сих пор не начал уголовное дело в отношении тех, кто пытается ограбить Россию, присвоив ее активы.

«Мне смешно, когда говорят о том, что Евросоюз — это пространство справедливости, где соблюдается право. У меня вопрос к прокурору Евросоюза: почему он еще не начал уголовное дело против всех персон, которые выступают за это и предпринимают конкретные шаги, чтобы добиться своей цели», — задался он вопросом.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита, однако лидеры стран-союзников Киева до сих пор не смогли согласовать условия и прийти к единой позиции. В частности, против этого плана резко выступила Бельгия.