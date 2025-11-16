Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 16 ноября 2025Мир

В Словакии резко высказались о плане ЕС против России

Экс-глава Минюста Словакии: Изъятие активов России является грабежом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Стремление лидеров Европейского союза (ЕС) изъять российские активы и передать их Украине является грабежом в чистом виде. Резкое высказывание о плане ЕС против России допустил бывший министр юстиции Словакии Штефан Гарабин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что каждая страна ЕС имеет в своем уголовном праве такое преступление, как ограбление. Подготовка к ограблению также противозаконна, однако прокурор ЕС до сих пор не начал уголовное дело в отношении тех, кто пытается ограбить Россию, присвоив ее активы.

«Мне смешно, когда говорят о том, что Евросоюз — это пространство справедливости, где соблюдается право. У меня вопрос к прокурору Евросоюза: почему он еще не начал уголовное дело против всех персон, которые выступают за это и предпринимают конкретные шаги, чтобы добиться своей цели», — задался он вопросом.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет использовать замороженные российские активы для предоставления Украине репарационного кредита, однако лидеры стран-союзников Киева до сих пор не смогли согласовать условия и прийти к единой позиции. В частности, против этого плана резко выступила Бельгия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

    Родственники штурмовиков ВСУ вышли на акцию протеста в Харькове

    В Словакии резко высказались о плане ЕС против России

    Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

    Стало известно о волне «нелепых смертей» в ВСУ

    Раскрыты свидетельствующие о развитии нервной анорексии перемены в поведении

    В Подмосковье загорелась электричка

    На Западе раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Грецию

    Сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и отобралась на чемпионат мира

    Стало известно о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости