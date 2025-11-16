Миршаймер заявил, что ВС России превосходят любую европейскую армию

В случае конфликта ни одна европейская армия не сможет ничего противопоставить Вооруженным силам (ВС) России. С таким мнением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, если сейчас выставить российскую армию против британской, то это бы был неравный бой. «Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — считает эксперт.

Он также отметил, что западные страны были бы рады добиться стратегического поражения России, но не в силах сделать это. «Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать», — резюмировал профессор.

Ранее командующий 25-й американской пехотной дивизией генерал-майор Джеймс Бартоломеес признавал, что Россия превосходит США в дронах.