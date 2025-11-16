Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:02, 16 ноября 2025Мир

В США признали превосходство ВС России над европейскими армиями

Миршаймер заявил, что ВС России превосходят любую европейскую армию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В случае конфликта ни одна европейская армия не сможет ничего противопоставить Вооруженным силам (ВС) России. С таким мнением в эфире YouTube-канала Daniel Davis выступил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его мнению, если сейчас выставить российскую армию против британской, то это бы был неравный бой. «Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России», — считает эксперт.

Он также отметил, что западные страны были бы рады добиться стратегического поражения России, но не в силах сделать это. «Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать», — резюмировал профессор.

Ранее командующий 25-й американской пехотной дивизией генерал-майор Джеймс Бартоломеес признавал, что Россия превосходит США в дронах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

    Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

    В США признали превосходство ВС России над европейскими армиями

    Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на регион

    Премьер Венгрии допустил скорое завершение конфликта на Украине

    В Германии рассказали об отношении Берлина к расследованию взрывов на «Северном потоке»

    В Минобороны России рассказали о единственном шансе для ВСУ выжить в Димитрове

    В США указали на возможные последствия коррупционного скандала для Украины

    Россиянам напомнили о возможности сэкономить деньги из-за плохого отопления

    В Крыму заявили о стоящих за коррупцией на Украине серьезных внешних силах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости