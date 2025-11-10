Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 10 ноября 2025Мир

В армии США признали превосходство России в дронах

TWZ: Генерал-майор Бартоломеес признал превосходство РФ над США в дронах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) превосходят армию США в развитии боевых беспилотников, заявил командующий 25-й американской пехотной дивизией генерал-майор Джеймс Бартоломеес. Его цитирует портал The War Zone (TWZ).

«Мы отстаем. Буду откровенен. Думаю, мы понимаем, что отстаем», — признал военный на ежегодном симпозиуме Ассоциации армии США.

По его мнению, прогресс американцев в этой сфере не происходит «достаточно быстро». Он отметил, что особенно США отстают в дальнобойных дронах.

Ранее бывший помощник госсекретаря бюро по контролю за вооружениями в администрации президента США Фрэнк Роуз заявил, что американцы не готовы к методам России в ведении войны дронов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска осуществили новый прорыв границы с Украиной

    В Германии назвали истинную причину отказа Зеленского от мира

    Стало известно об огромном числе тел бойцов ВСУ в Купянске

    Российский фильм поборется за награды международного кинофестиваля

    Врач призвал обзавестись одной привычкой перед сном

    Связанный с Соросом миллионер-филантроп заманивал моделей Playboy в свое секс-подземелье. За его делом следит вся Америка

    В российском регионе двое мужчин подорвали гранату

    Владельца взорвавшегося в Индии автомобиля арестовали

    Певица Ханна прошлась на камеру в оголяющем тело образе

    Стала известна скрытая причина возникновения алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости