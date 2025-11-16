Врач ответила на вопрос о пользе поцелуев для здоровья

Врач Драпкина заявила, что поцелуи полезны для иммунитета

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина ответила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопрос о том, полезны ли поцелуи для иммунитета. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на то, что в слюне содержится лизоцим — фермент, который обладает антибактериальным и противомикробным действием. Доктор объяснил, что именно этот фермент, в частности, помогает остановить кровь, если человек облизывает ранку.

Вспомнив об этом свойстве слюны, Мясников задал Драпкиной вопрос о том, полезно ли целоваться для здоровья. «Естественно», — ответила врач.

