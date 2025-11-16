Россия
ВСУ попытались ударить по шести регионам России

Минобороны: ПВО за три часа сбила 31 беспилотник ВСУ над регионами России
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вечером в воскресенье, 16 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, атака была отражена дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), в общей сложности уничтожен 31 дрон самолетного типа.

Больше всего беспилотников — 10 — сбили над Курской областью, еще семь перехватили над Белгородской областью. По шесть дронов уничтожили над Тульской и Орловской областями и по одному — над Брянской и Воронежской.

Попытки атак были предприняты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В ночь на 16 ноября ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде, в результате чего в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Пострадали три человека.

