За ночь над российскими регионами сбили более полусотни беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 57 беспилотников над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

В ночь на 16 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать регионы России. Силы противовоздушной обороны уничтожили более полусотни украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Наибольшее число летательных аппаратов — 23 — уничтожили над территорией Самарской области. Еще 17 дронов было сбито в небе над Волгоградской областью. По пять беспилотников ликвидировали над Саратовской и Ростовской областями, по три — над Курской и Воронежской. Еще один дрон сбили над Брянской областью.

Таким образом, в период с 23:00 15 ноября до 07:00 16 ноября по московскому времени было уничтожено 57 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область возник пожар в многоэтажном доме. Сообщалось о трех пострадавших.

