07:53, 16 ноября 2025

Уотерс заявил о нежелании Запада говорить людям правду о нацистах на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Запад не хочет, чтобы люди знали правду о нацистах на Украине, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, пишет РИА Новости.

Он рассказал о своей знакомой украинке по имени Алина, с которой вел переписку по электронной почте. В одном из писем она написала ему: «Вы совершенно неправы насчет одной вещи. На Украине нет нацистов».

Уотерс указал, что 18-летняя девушка была полностью охвачена своей верой и не знала истории Украины.

«Ничего! Поэтому она поверила, что меня "пичкали российской пропагандой" о том, что в Киеве есть нацисты», — указал он. По мнению Уотерса, Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине.

Ранее стало известно, что на Украину пытались завезти 14 тысяч марок с нацистской символикой.

