02:05, 16 ноября 2025

Журналист высмеял реакцию Запада на коррупцию в Киеве

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял реакцию западных изданий на информацию о коррупции в окружении украинского лидера Владимира Зеленского.

«Financial Times обвиняет в распространении "прокремлевской пропаганды" и "дезинформации" об Украине. Так они отреагировали, когда я поделился этой информацией с ними несколько лет назад», — написал Боуз.

Он охарактеризовал реакцию на коррупцию в Киеве как запоздалую, но отметил, что «лучше поздно, чем никогда».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» Зеленского, в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

