40-летняя Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Певица Ольга Серябкина показала лицо без макияжа

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала лицо без макияжа во время косметологических процедур. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница продемонстрировала естественную внешность без косметических дефектов, лежа в белом махровом халате на медицинской кушетке. Сперва специалист нанес ей на кожу скраб, маску и сыворотку. Затем Серябкина запечатлела себя после процедур.

«Сказать, что я в восторге, — ничего не сказать! Сейчас спешу, опаздываю на работу, но даже не хочу краситься, я буду сегодня вот так», — призналась звезда.

В ноябре Ольга Серябкина вышла на сцену в наряде с глубоким декольте. Певица представала перед публикой в корсетном изделии длины мини с небрежно отрезанными краями ткани.

