Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:39, 17 ноября 2025Ценности

40-летняя Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Певица Ольга Серябкина показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала лицо без макияжа во время косметологических процедур. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница продемонстрировала естественную внешность без косметических дефектов, лежа в белом махровом халате на медицинской кушетке. Сперва специалист нанес ей на кожу скраб, маску и сыворотку. Затем Серябкина запечатлела себя после процедур.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

«Сказать, что я в восторге, — ничего не сказать! Сейчас спешу, опаздываю на работу, но даже не хочу краситься, я буду сегодня вот так», — призналась звезда.

В ноябре Ольга Серябкина вышла на сцену в наряде с глубоким декольте. Певица представала перед публикой в корсетном изделии длины мини с небрежно отрезанными краями ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    Трампа призвали согласиться на предложение России по ДСНВ

    Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

    Мужчина устроил нападение с ножом ради продуктов из супермаркета в Москве

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

    Появились подробности о боях в одном из городов ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

    В комитете Госдумы по обороне ответили на заявление о сроках начала войны НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости